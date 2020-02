Claudia Mori e la fake news sulla sua malattia: come sta oggi? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Questo articolo Claudia Mori e la fake news sulla sua malattia: come sta oggi? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Claudia Mori, la moglie di Adriano Celentano, ha una malattia oppure sta bene? La voce sembrerebbe essere una fake news: ecco cosa sappiamo. Claudia Mori ha l’Alzheimer? Qualche tempo fa, come riporta Fanpage, erano circolate alcune voci riguardanti questa sua presunta malattia che avrebbe colpito la moglie di Adriano Celentano, con cui è sposata da … youmovies

AlessiaBausone : Stasera a #sanremo2020 @THEREALMYSSKETA duettera' con @lamborghiniEM sulle note di Claudia Mori. Voliamo!!! #sanrèmo2020 #Sanremo - JanUggi : Oggi a #Sanremo2020 come penultima esibizione ci sarà 'Elettra Lamborghini – “Non succederà più” (Claudia Mori, 198… - SkyTG24 : Per la serata dei duetti di #Sanremo2020 @ElettraLambo ha scelto di duettare con @therealmyssketa nel brano “Non s… -