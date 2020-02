Cittadini e Municipalità per riaprire il “campo di Kobe”: si va verso il bando pubblico (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il “campo di Kobe”, il parchetto di Montedonzelli che ha vissuto il suo “quarto d’ora di celebrità” appena una settimana fa è ora in balia della buona volontà. Della Quinta Municipalità e del Comitato dei residenti di via Dell’Erba. Spenti i riflettori della festa nel ricordo di Bryant, sono rimasti loro in campo, adesso, a giocare la partita del futuro di un piccolo spazio di quartiere diventato simbolo della resistenza allo sfascio. Oggi pomeriggio c’è stato il primo incontro ufficiale per tracciare una breccia nell’unica strada che la legge conosce per tenere aperto, anzi riaprire, un parchetto chiuso ormai dal luglio 2018 per inagibilità. La via è quella della burocrazia, non c’è alternativa. Il comitato di Cittadini ha presentato un progetto di rimessa in sicurezza dei luoghi, e di cura successiva. Ed ha portato a rimorchio ... ilnapolista

napolista : Cittadini e Municipalità per riaprire il “campo di #Kobe”: si va verso il bando pubblico Incontro tra Comitato dei… - MaestroSMorra : Napoli Vita da Cittadini Portavoci X Municipalità. Napoli Via Acate 65. Casa Municipale. 05-02-2020 ore 9.00 Com… - IOMPublications : Rapporto sui Cittadini Stranieri Residenti Nella IV Municipalità del Comune di Napoli Know more about the report a… -