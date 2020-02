Cinema, morto Kirk Douglas: leggenda di Hollywood. L’annuncio del figlio Michael (Di giovedì 6 febbraio 2020) È morto all’età di 103 anni Kirk Douglas. Considerato una leggenda di Hollywood, ha recitato in film cult come Spartacus con la regia di Stanley Kubrick. A darne l’annuncio suo figlio Micheal. «È con tremenda tristezza che mio fratello e io annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati oggi all’età di 103 anni. Per il mondo è stato una leggenda, un attore dell’età d’oro, come essere umano una persona che ha creduto nella giustizia e ha ispirato tutti noi», ha scritto Michael Douglas su Instagram. Visualizza questo post su Instagram It is with tremendous sadness that my brothers and I announce that Kirk Douglas left us today at the age of 103. To the world he was a legend, an actor from the golden age of movies who lived well into his golden years, a humanitarian whose commitment to justice and the causes he believed in set a standard for all of us to ... open.online

