Chiusura scuole, Mastella attacca: “Criticato da analfabeti del diritto” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Ieri, alcuni analfabeti del diritto, hanno messo in discussione la mia ordinanza per la Chiusura delle scuole. È tale la loro ossessione contro di me che, anziché il diritto sono capaci di convincersi del rovescio. Anche io ho la mia ossessione: salvaguardare la sicurezza dei miei concittadini, dai più piccoli, cui voglio bene quasi al pari dei miei nipoti, a tutti gli altri. Che pena questi miei poveri denigratori del nulla” – così attraverso la propria pagina Facebook il sindaco di Benevento Clemente Mastella risponde alle critiche generate dalla sua decisione di chiudere le scuole per la giornata odierna. L'articolo Chiusura scuole, Mastella attacca: “Criticato da analfabeti del diritto” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

