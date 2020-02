Chiarimenti su Trenitalia dopo l’uso di “svio” per il deragliamento del Frecciarossa a Lodi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ci sono forti critiche in queste ore per Trenitalia, considerando il fatto che il grave incidente dovuto al deragliamento del Frecciarossa a Lodi all’alba di oggi 6 febbraio sia stato definito come semplice “svio”. In passato è capitato di analizzare alcuni post discutibili sui social, anche a proposito della Festa della Donna, come potrete notare con il nostro articolo pubblico a suo tempo, mentre questo giovedì tocca approfondire la questione inerente il grave episodio di cronaca emerso in mattinata. Il deragliamento del Frecciarossa a Lodi definito “svio” Basta recarsi sul sito ufficiale di Trenitalia, più in particolare, per constatare di essere al cospetto di una “notizia vera”. L’azienda, infatti, in Home Page fornisce quotidianamente notizie in tempo reale per tutti coloro che vogliono essere avvisati a proposito di ritardi ed ... bufale

