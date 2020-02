Chi si può permettere Messi? Guadagna 71 milioni di euro l’anno (più 18 di bonus) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Per fare i conti in tasca a Messi non basta il pallottoliere. Ma visto che la crisi del Barcellona e la clausola che lo lascerebbe libero a fine stagione sono due variabili della stessa equazione, mezza europa ha cominciato a porsi il problema: chi se lo può permettere? E soprattutto, che significa “gratis”? Calcio e Finanza cerca di fare ordine tra i dettagli contrattuali dell’accordo che il Pallone d’Oro ha col Barcellona dal 2017 e che sarebbero ovviamente la base di partenza per qualsiasi eventuale trattativa con altre società. L’analisi si fonda sui documenti resi noti da Football Leaks e pubblicati da Der Spiegel. L’ingaggio fisso di Messi è – stando ai documenti – di 71 milioni di euro lordi: di questi, circa 60,3 milioni come stipendio e 10,6 milioni legati ai diritti d’immagine. Ma poi ci sono i bonus: 1,9 milioni se Messi gioca oltre ... ilnapolista

