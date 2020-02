Chi è il marito di Sabrina Salerno? Insieme da 26 anni [FOTO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sabrina Salerno ha affiancato Amadeus nella seconda serata del Festival di Sanremo 2020, andato in onda lo scorso 5 febbraio. Nonostante l’artista sia una delle sex symbol più apprezzate degli anni ’80, della sua vita privata non si sa moltissimo. La cantante, di uno degli inni più femministi dei suoi tempi: Siamo Donne, ha sempre cercato di mantenere il riservo sulla sua privacy. Tuttavia della Salerno sappiamo che è legata allo stesso uomo da ben 26 anni. Il marito di Sabrina Salerno si chiama Enrico Monti. E’ un imprenditore e sta Insieme alla cantante dal 1993. All’epoca del loro incontro i due erano rispettivamente impegnati con altri compagni. Ma il loro colpo di fulmine pare sia stato estremamente travolgente. (Continua dopo la FOTO). Sabrina Salerno e l’incontro con il marito in sala registrazione Sabrina Salerno e Enrico Monti sono una coppia dal ... velvetgossip

