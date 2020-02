Chi è Anna Rita Cuparo, la moglie di Michele Zarrillo (Di giovedì 6 febbraio 2020) In gara all’Ariston per la 70esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Nell’Estasi o Nel Fango, Michele Zarrillo, classe 1957, è legato da tanti anni alla stessa donna. Lei si chiama Anna Rita Cuparo ed è una stimata violoncellista. Al suo fianco da diverso tempo e madre di due dei suoi figli – Luca, nato nel 2010, e Alice, venuta al mondo due anni dopo – la Cuparo ha collaborato con lui anche professionalmente, curando la produzione musicale di album come Liberosentire e L’Alfabeto degli Amanti. Zarrillo, da sempre riservato sulla sua vita privata, ha rivelato di essere convolato a nozze in grande segreto con la Cuparo dopo vent’anni di convivenza. Lo ha fatto nel corso di un’intervista a DiPiù TV, affermando che lui e Anna Rita hanno fatto questa scelta per i figli e per unire ancora di più la famiglia. La forte discrezione del ... dilei

