Chi è Alketa Vejsiu, la Antonella Clerici albanese conduttrice di Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Alketa Vejsiu, bellissima conduttrice della tv albanese, è una delle dieci donne volute da Amadeus a Sanremo 2020. In Albania è uno dei volti più noti della tv, le sono stati affidati programmi come X Factor, Ballando con le stelle e Chi ha incastrato Peter Pan, ma la sua attività va oltre il mondo dello spettacolo. Amante dell'Italia si è detta felicissima di vivere questa esperienza sanremese, come "un sogno diventato realtà". fanpage

