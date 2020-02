Chernobylite si aggiorna con 'Old Friend' un corposo contenuto che aggiunge dettagli alla storia (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lo studio di sviluppo di Chernobylite ha annunciato di aver appena pubblicato per il gioco un corposo aggiornamento che aggiunge una serie di contenuti alla storia principale."Old Friend" è il più grande aggiornamento che lo studio abbia mai preparato finora. Ci saranno molte nuove missioni, decine di eventi, molti miglioramenti e accessori per la fabbricazione di armi. Tutto questo oltre a molte correzioni, ottimizzazione visibile e riprogettazioni di alcuni elementi che la community di gioco ha criticato attraverso feedback.Grazie a questo aggiornamento Chernobylite è circa il 50% più grande rispetto al lancio. Lo studio è consapevole che servono ancora nuovi miglioramenti attraverso patch, ma dopo i difficili mesi iniziali, il team sa che è questa la strada giusta da intraprendere. Per sapere tutti i cambiamenti apportati e le aggiunte dell'aggiornamento potete cliccare qui.Leggi ... eurogamer

Eurogamer_it : Old Friend è il nuovo corposo aggiornamento di #Chernobylite. -