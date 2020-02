Che cosa rende alcune persone particolarmente sexy? Ce lo spiega la scienza! (Di giovedì 6 febbraio 2020) Vi siete mai chiesti cosa rende alcune persone più attraenti rispetto ad altre? No, non siate banali! Il fondoschiena e l’altezza c’entrano ben poco. I motivi per i quali alcune persone risultano essere “speciali” rispetto ad altre, sono tanti ed hanno poco a che fare con l’esteriorità. Vediamo cosa gli scienziati hanno scoperto nel dettaglio! … L'articolo Che cosa rende alcune persone particolarmente sexy? Ce lo spiega la scienza! proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

repubblica : 'Lasciateci essere quello che vogliamo essere. Madri di dieci figli o di nessuno, casalinghe o in carriera. Siate n… - matteorenzi : Sapete da cosa si capisce che la nostra assemblea nazionale è andata benissimo? Dall’aumento delle #FakeNews contro… - CottarelliCPI : Oggi in treno non ho ricevuto la solita bottiglia di plastica per l'acqua. Leggo ora che #Trenitalia ha deciso di e… -