Catania, padre ubriaco tenta di strangolare il figlio 17enne (Di giovedì 6 febbraio 2020) Arriva da Catania una triste e potenzialmente tragica storia di violenza familiare. Sembra infatti che il mese scorso un padre abbia cercato di soffocare il figlio 17enne, dopo il rifiuto di questo ad un favore chiesto nel cuore della notte. L’uomo era già stato indagato per altri episodi di violenza contro la moglie e l’altro figlio. Ora è in stato di arresto. L’aggressione nel cuore della notte A raccontare la vicenda in queste ore sono numerosi quotidiani locali, ma i fatti risalirebbero a quasi un mese fa. Più precisamente nella notte tra il 12 e il 13 gennaio, quando un uomo 43enne di Riposto (Catania) ha tentato di uccidere il figlio.La cronaca riporta che l’uomo, ubriaco, avrebbe svegliato il figlio 17enne nel cuore della notte. Lo stesso stava dormendo sul divano, quando il padre gli avrebbe chiesto di girargli una sigaretta. Di fronte al rifiuto del giovane, sarebbe ... thesocialpost

