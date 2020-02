Carta Canta, Marco Travaglio su Loft: “Ecco i trucchi degli avvocati dei potenti per arrivare alla prescrizione” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Marco Travaglio, nel quinto episodio di ‘Carta Canta’, la rubrica settimanale di attualità politica disponibile in esclusiva su Loft ogni giovedì alle 19, spiega come gli avvocati – la stessa categoria che l’1 febbraio scorso ha protestato contro il consigliere del Csm ed ex pm di Mani Pulite Piercamillo Davigo, lasciando l’aula del Palazzo di giustizia di Milano, dove si teneva l’inaugurazione dell’anno giudiziario – hanno utilizzato cavilli e manovre dilatorie per far ottenere la prescrizione ai loro clienti, in particolar modo a due clienti eccellenti come Silvio Berlusconi e Cesare Previti. Il direttore de Il Fatto Quotidiano fornisce gli esempi dei processi in cui sia l’ex premier che l’ex ministro della Difesa si sono salvati grazie all’intervento della prescrizione o delle leggi ad personam. L'articolo Carta Canta, Marco Travaglio su Loft: ... ilfattoquotidiano

