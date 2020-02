Carmagnola, tragedia familiare: tre sorelle morte suicide. Il drammatico bigliettino ritrovato (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tre sorelle di 54, 67 e 76 anni si sono uccise a Carmagnola, nel Torinese. A scoprirlo i carabinieri che questa mattina 6 febbraio si sono recati a casa di una delle tre donne trovata impiccata. In tasca la donna aveva un biglietto in cui chiede scusa per il gesto e spiega di averlo fatto dopo aver liberoquotidiano

ErmannoKilgore : Tre sorelle si impiccano nello stesso giorno, dietro la tragedia forse un raggiro che le ha rovinate - La Stampa -