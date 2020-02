Capua, domani lo spettacolo “Canzoni per il commissario Ricciardi” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapua (Sa) – Stavolta c’è perfetta omonimia fra il nome del teatro ospitante e quello del popolare personaggio sgorgato dalla mente creativa di Maurizio De Giovanni: entrambi Ricciardi. L’incontro “al vertice” è fissato per venerdì 7 febbraio, alle ore 20,30, quando il sipario si alzerà per dare il via al nuovo spettacolo dello scrittore napoletano che giungerà al teatro Capuano come quinto prestigioso ospite della rassegna “Venerdì fra storia e Letteratura” diretta da Ferdinando Troiano e che il 24 gennaio scorso con “Celeste” del drammaturgo Fabio Pisano ha letteralmente incantato, in mattinata, gli studenti liceali del “Nevio” di Santa Maria Capua Vetere e, a sera, gli abituali spettatori d’ogni età. “Canzoni per il commissario Ricciardi” è il titolo della rappresentazione il cui tour ha avuto inizio due anni fa all’Orto Botanico di Napoli. E De Giovanni, ... anteprima24

casertafocus : SANTA MARIA CAPUA VETERE - Emergenza vento, il sindaco chiude la villa comunale: firmata l'ordinanza per oggi e dom… - armandodbl : RT @corrierece: Domani ingresso gratuito anche al circuito archeologico dell'Antca Capua: gli orari e il percorso - - -