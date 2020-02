Caos Psg, troppi galli a cantare e non si fa mai giorno: da Mbappé a Neymar, solo la Champions può salvare Tuchel (Di giovedì 6 febbraio 2020) Scoppia il Caos al Psg. Uno dei club più importanti d’Europa si trova a dover fare i conti con i disordini interni. Troppe stelle da gestire, troppi galli a cantare e non si fa mai giorno. Sebbene la conquista dell’ennesima Ligue 1 sia ormai solo una formalità, i proprietari qatarioti non sembrano contenti e l’obiettivo, nemmeno tanto celato, è la vittoria della Champions League. Il 18 febbraio Tuchel sfiderà il suo ex club: il Borussia Dortmund. Il passaggio del turno è condizione obbligatoria per farlo rimanere sulla panchina dei parigini. Ma nel frattempo, l’allenatore tedesco ha altre grane da risolvere. Ego smisurati, troppi giocatori che si sentono i numeri uno, una gestione non facile. Lo scorso fine settimana ha portato nuovi problemi e Tuchel ora si trova coinvolto in uno scontro con i suoi uomini di punta. Cavani è rimasto a Parigi, ... calcioweb.eu

