Cannabis light, nulla di fatto neanche nel Milleproroghe. «12mila posti di lavoro a rischio: diamo a tutti il reddito di cittadinanza?» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Doveva essere la volta buona. E invece. È ancora nulla di fatto per la regolamentazione della Cannabis: tra gli oltre 800 emendamenti al Milleproproghe giudicati inammissibili nei giorni scorsi dalla presidenza delle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera c’è anche quello che chiedeva la liberalizzazione della Cannabis light, firmato da una trentina di parlamentari di M5s, Pd, LeU e +Europa. «Troveremo la quadra», aveva risposto a Open il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. «Il Milleproroghe era l’ultima speranza», dice affranto a Open Luca Fiorentino. 24 anni, torinese, è il fondatore di Cannabidiol Distribution, una delle prime aziende ad aver lanciato in Italia, due anni fa, la Cannabis light. Oggi ha anche un negozio in centro a Torino. «Ora non sappiamo che fine possa fare ... open.online

GNN1960 : RT @PrimeroRoma: “Cannabis light, ecco la proposta di legge per la regolamentazione” -