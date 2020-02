Cancelo da top a flop: al Mancehster City per 65 milioni e solo 10 presenze (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il 25enne nazionale portoghese ha fallito l'appuntamento con la Premier League. Pagato 65 milioni di euro dal Manchester City fino ad oggi ha totalizzato solamente 10 presenze. Troppo poco per guadagnare 5 milioni all'anno.Così il City lo vorrebbe cedere anche perché per Guardiola è diventato un esubero. fanpage

