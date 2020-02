CAMPIONATO eFootball.Pro: JUVENTUS – MANCHESTER UNITED SARÀ TRASMESSA IN DIRETTA SABATO ALLE 14:55 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi il programma delle dirette della quarta giornata del CAMPIONATO eFootball.Pro che si gioca con eFootball PES 2020. I match CO-OP 3v3 tra le migliori squadre europee di eFootball si disputeranno SABATO 8 febbraio negli Highvideo Studios di Barcellona e i fan potranno seguirle in DIRETTA streaming qui: www.youtube.com/officialpeswww.facebook.com/PES Qui di seguito il programma delle dirette di SABATO 8 febbraio (gli orari indicati sono quelli del fuso orario italiano) 13:15 Schalke 04 vs Barcellona14:05 Nantes vs Arsenal14:55 JUVENTUS vs MANCHESTER UNITED15:45 Boavista vs Bayern Monaco16:35 Celtic Glasgow vs Monaco La giornata si aprirà con il doppio confronto tra lo Schalke 04 e il Barcellona (rispettivamente all’ottavo e al quinto posto in classsifica) e con la sfida ... gamerbrain

