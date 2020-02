Campetto salesiano, la giunta comunale approva manutenzione (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – La giunta comunale di Salerno ha approvato la delibera relativa alla manutenzione del Campetto dei Salesiani presso la parrocchia del Carmine. “Si tratta di un importante centro di aggregazione per i ragazzi, uno dei pochi che attualmente riesce a unire un così gran numero di ragazzi insieme ai loro genitori con i suoi eventi annuali, come “estate ragazzi” e “settembre ragazzi”, oltre allo storico “festinsieme” e a tutte le molteplici occasioni sociali che ragazzi e genitori creano durante l’anno anche con l’ausilio degli educatori, composti da uomini consacrati e giovani con la vocazione all’educazione”, ha dichiarato la consigliera comunale Sara Petrone che ha sollecitato l’intervento. La mancata manutenzione aveva reso pericoloso il Campetto per i giovani che si allenano e giocano lì ... anteprima24

Campetto salesiano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Campetto salesiano