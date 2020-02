Calciomercato Napoli, Dries Mertens a Roma: rinnovo alla Filmauro o trattativa con i giallorossi? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il tema del rinnovo di Dries Mertens col Napoli è destinato a tenere banco ancora a lungo. Nel frattempo, il belga si gode quelle che potrebbero essere le ultime gioie in azzurro, come il goal di lunedì scorso alla Sampdoria. Nelle ultime ore il giocatore era a Roma nella sede e alcune indiscrezioni suggeriscono che dovesse recarsi alla sede della Filmauro per parlare con Aurelio De Laurentiis. Da escludere l’ipotesi del viaggio di piacere sia per il poco tempo a disposizione sia per la compagnia maschile. Dries Mertens è cercato da tempo dalla Roma e Paulo Fonseca apprezza molto il giocatore, ma il problema per i giallorossi sarebbe comunque l’ingaggio. Al Napoli l’attaccante avrebbe chiesto un aumento notevole che oscillerebbe tra i 5 e i 7 milioni di Euro, uno stipendio che la Roma attuale non potrebbe certo garantire, a meno che non si liberi di Edin Dzeko. Nella ... calciomercato.napoli

DiMarzio : #Petagna è un nuovo giocatore del #Napoli: si unirà al nuovo club a partire da giugno - DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | #Petagna è arrivato a #VillaStuart per sostenere le visite mediche - DiMarzio : #Napoli, #Petagna è ufficiale -