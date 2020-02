Cagliari, Pellegrini: «Penso alla Nazionale da quando avevo tre anni» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il difensore del Cagliari Pellegrini sogna la convocazione in Nazionale a Euro 2020: «Mancini farà le scelte giuste» Luca Pellegrini ha parlato della possibilità di vestire la maglia della Nazionale italiana: «Non ho mai fatto programmi nella mia vita, Penso solo a quello che sto facendo. Devo guardare a dove sono adesso, sono concentrato». «Europeo con l’Italia? alla Nazionale ci Penso da quando avevo tre o quattro anni. Mancini sta facendo benissimo e farà le giuste scelte», ha concluso il difensore del Cagliari ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

