Buoni pasto 2020 a rischio: quanto perdono gli esercenti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Buoni pasto 2020 a rischio: quanto perdono gli esercenti Buoni pasto 2020: i commercianti sono sul piede di guerra. La minaccia delle associazioni di categoria è quella di bloccare l’intero sistema se non ci sarà un’inversione di rotta immediata. Circa tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi preclusa la possibilità di utilizzare i ticket per spesa e pranzo. Buoni pasto 2020: l’accusa dei commercianti Una denuncia pesante quella proveniente dalle associazioni di categoria che rappresentano la maggioranza delle imprese della ristorazione e della distribuzione italiana: il sistema dei Buoni pasto attualmente in vigore nasconde “una tassa occulta del 30% a carico degli esercenti sul valore di ogni buono”. Infatti, bisogna considerare che per la vendita di prodotti e servizi dal valore di 8 euro se ne guadagnano solo poco più di 6 (che arrivano ... termometropolitico

