Bug di Whatsapp Web mette a rischio la sicurezza degli utenti dell’app (Di giovedì 6 febbraio 2020) Facebook ha emesso un avviso di sicurezza per un difetto in Whatsapp Web che potrebbe consentire a un utente malintenzionato di utilizzare attacchi di scripting cross-site e leggere i file su MacOS o PC Windows utilizzando un messaggio di testo appositamente predisposto.L’attaccante potrebbe recuperare il contenuto dei file sul computer all’altra estremità di un messaggio di testo di Whatsapp e potenzialmente fare altre cose illecite.Il difetto, scoperto dal ricercatore Gal Weizman presso PerimeterX, è il risultato di una debolezza nel modo in cui la versione desktop di Whatsapp è stato implementato utilizzando il framework software Electron, che ha avuto notevoli problemi di sicurezza in passato.Electron consente agli sviluppatori di creare applicazioni multipiattaforma basate su tecnologie Web e browser, ma è sicuro solo quanto i componenti che gli sviluppatori ... pantareinews

