Borrelli: "A Fiumicino 24mila controlli". Ma allo Spallanzani altri 4 casi sospetti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Redazione Il commissario: test pure su navi Ue. I due cinesi in prognosi riservata «Abbiamo avviato il controllo di tutti gli aeroporti con gli strumenti a disposizione. A Fiumicino da ieri alle 16 sono stati eseguiti 24mila controlli con i termoscanner. Effettueremo test anche sulle navi Ue». Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli precisando che i «termoscanner sono operativi anche a Cagliari e Malpensa». Intanto si gioca lungo l'asse Roma-Verona la paura italiana del coronavirus. Le notizie non sono totalmente rassicuranti. Resta infatti in isolamento (benché il test sia risultato negativo) al policlinico di Verona l'addetta alle pulizie dell'hotel della città scaligera dove, lo scorso 23 gennaio, avevano soggiornato i due coniugi di Wuhan affetti da coronavirus e attualmente in prognosi riservata allo Spallanzani di Roma. ... ilgiornale

