Bologna, il sindaco Merola: “Un bambino cinese di 11 anni insultato e spintonato” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Un bambino di 11 anni è stato insultato e spintonato, colpevole solo di avere origini cinesi”. L’episodio di bullismo, frutto della psicosi da coronavirus, è avvenuto a Bologna: a denunciarlo è stato il sindaco Virginio Merola, che ha raccontato l’aggressione in un lungo post su Facebook. “Ho saputo di un gravissimo, intollerabile, episodio accaduto a un bambino di 11 anni italiano di origine cinese. Un’aggressione teppistica a sfondo razzista da parte di alcuni ragazzi che hanno insultato e spintonato il bambino colpevole solo di avere origini cinesi. Per fortuna il bimbo non si è fatto male. Qui non c’entra il coronavirus, c’entra la civiltà“. La vittima era insieme a un amico, anche lui cinese. L’episodio è avvenuto ieri in zona Bolognina, per strada, in un’altra zona rispetto alla scuola che i due frequentano. Entrambi sono ... ilfattoquotidiano

