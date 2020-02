Bollette 28 giorni: rimborsi automatici, il parere del Consiglio di Stato (Di giovedì 6 febbraio 2020) Bollette 28 giorni: rimborsi automatici, il parere del Consiglio di Stato Notizie positive per gli utenti che hanno subito la fatturazione delle Bollette 28 giorni da parte delle principali compagnie telefoniche. C’è un nuovo capitolo alla vicenda dei rimborsi di tali Bollette, con il nuovo parere del Consiglio di Stato, che si è espresso sul tema, condannando ancora una volta il comportamento scorretto delle aziende e imponendo l’automatismo dei rimborsi. rimborsi Bollette 28 giorni: un riassunto della vicenda Com’è ormai noto le compagnie Tim, Wind Tre, Vodafone e Fastweb hanno tentato vie traverse per evitare di rimborsare i propri clienti penalizzati dalle Bollette 28 giorni. Prima hanno proposto loro delle formule compensative, che però non erano tali da corrispondere effettivamente al rimborso dovuto (Giga, minuti e altri servizi extra gratuiti); poi ci hanno provato ... termometropolitico

