Boateng sulla Fiorentina | «Non giocavo per la condizione fisica? Motivo diverso»

L'ex attaccante della Fiorentina Boateng ha lanciato una chiara provocazione alla società viola per lo scarso impiego Kevin-Prince Boateng si è presentato ai nuovi tifosi del Besiktas, lanciando una chiara provocazione alla Fiorentina per lo scarso impiego ottenuto nelle settimane precedenti. Molti parlano di una condizione fisica precaria, ma l'attaccane ha ribadito il proprio punto di vista. «Ci sono voci di questo tipo, ma non importa perché non so da dove vengano. Non ho giocato nelle ultime due partite in Fiorentina ma il Motivo è diverso. Darò la risposta necessaria sul campo. Dimostrerò a tutti sul campo la mia condizione».

