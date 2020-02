Boateng e l’addio alla Fiorentina: “Problemi fisici? Non giocavo per altri motivi” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nelle ultime ore di mercato ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi in Turchia. Kevin Prince Boateng riparte dal Besiktas, e dall'ennesima avventura professionale della sua carriera. Grandi motivazioni, ma anche la voglia di chiarire i motivi del suo mancato utilizzo nelle ultime partite in viola. alla base delle assenza contro Napoli e Genoa a suo dire non ci sarebbero stati i presunti problemi fisici. fanpage

