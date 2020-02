Blitz della polizia nelle case d'appuntamenti: agli arresti una famiglia (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sofia Dinolfo L'operazione diretta dalla squadra mobile di Agrigento, ha visto coinvolti una coppia di coniugi col figlio, tutti arrestati per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, davano in affitto le case vacanze di loro proprietà alle prostitute che vi ricevevano i clienti Gestivano delle case d’appuntamenti che apparentemente risultavano essere delle case vacanze. Fornivano anche supporto logistico alle prostitute e ai transessuali che affittavano i locali per le loro “attività”. Il flusso dei movimento dei clienti non è passato indifferente ai poliziotti della squadra mobile che, di conseguenza, hanno avviato delle indagini per vederci chiaro. Al termine dell’attività investigativa sono finite agli arresti domiciliari tre persone. Si tratta di una coppia di coniugi agrigentini con il figlio. I tre, dovranno adesso rispondere di reato in ... ilgiornale

umbriaOn : #Terni, blitz della #polizia in via Martiri della #Libertà: #arrestato un #ricercato. #Colpiti al #volto due #agenti - NBCreteregione : BOLZANO. BLITZ DELLA POLIZIA IN BAR E CENTRI SCOMMESSE - - zazoomnews : Calciomercato blitz della Roma per Mertens: è il colpo di Friedkin? - #Calciomercato #blitz #della #Mertens: -