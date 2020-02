«Birds of Prey», la rinascita di Harley Quinn è al cinema ed è il film fracassone da non perdere (Di giovedì 6 febbraio 2020) È finalmente arrivato, anche al cinema (da giovedì 6 febbraio), Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, il film che fa dimenticare il flop di Justice League e che, più ancora di Aquaman e Shazam!, vale come rivincita dei fumetti DC sul grande schermo. Anzi, più di una rivalsa. Qui si tratta di una rinascita, come quella fantasmagorica di Harley Quinn e di quelle «altre gentildonne di Gotham» che ne erano in cerca, destinate a diventare le Birds of Prey. Non è un caso, se la pellicola con Margot Robbie (di nuovo super)star nei panni della folle Harley Quinn si intitola proprio così, con quel titolo lunghissimo che sa di scherzo, ma non lo è. L’equazione parrebbe semplice: prendi Harley Quinn, mollata dal fidanzato Joker (questa è la trama) che per vari motivi si allea con altre ragazze toste quanto lei e, ... gqitalia

team_world : Che fantasmagorica giornata: #BirdsOfPreyIlFilm è AL CINEMA! Ecco perché non dovresti perderti il ritorno di… - vogue_italia : Da stasera al cinema ?????? - ClariceWr : Fermi tutti, ma oggi esce nelle sale 'Birds of Prey', RAGA -