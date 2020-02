Birds of Prey: come i film su Batman hanno influenzato il design (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il look di Birds of Prey è debitore dei futuristici e cupo design dei film su Batman realizzati finora, come conferma il team tecnico del cinecomic su Harley Quinn. Il design di Birds of Prey è stato influenzato dai film su Batman, come conferma il team tecnico coinvolto nel cinecomic che torna a raccontare le avventure di Harley Quinn dopo aver rotto col Joker. "Mi sono avvicinato al film con l'approccio sfarzoso, scintillante, analitico e allo stesso tempo disincantato di Harley per assorbire questo mondo" svela K.K. Barrett, l'uomo responsabile di aver creato il mondo di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). "come se stessi raccontando una folle storia a qualcuno che va per la tangente, e tu devi aiutarlo a concentrarsi". come potete leggere ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Birds of Prey, Il ladro di giorni e gli altri film della settimana [ScreenWEEKend ft. Radio ScreenWeek]… - cinema_nuovo : Al Cinema Nuovo Castelfranco Emilia BIRDS OF PREY (E LA FANTASMAGORICA RINASCITA DI HARLEY QUINN) giovedì 6 spettac… -