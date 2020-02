Biella, sfonda il cranio alla moglie col ferro da stiro e si accoltella alla gola: gravissimi (Di giovedì 6 febbraio 2020) alla base dell’efferato gesto dell’uomo di 67 anni ci sarebbe l’ennesima lite in casa con la moglie, una donna di 58 anni. I due coniugi sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118 allertato dalla polizia e trasportati in codice rosso in ospedale. Entrambi sono in condizioni gravissime. Dramma in casa a Biella, in Piemonte, dove un uomo ha colpito la moglie in testa con un ferro da stiro ferendola gravemente prima di tentare il suicidio accoltellandosi alla gola. La follia nella mattinata di, mercoledì 5 febbraio, all’interno di un appartamento a pochi passi dalla Questura. L’allarme è scattato intorno alle 7.30 quando un vicino ha chiamato la centrale operativa della Polizia avvertendo di una donna sanguinante. Una scena drammatica quella che si è presentata davanti ai primi agenti e soccorritori che sono intervenuti sul posto. La donna era ormai svenuta a terra in una ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Biella, sfonda il cranio alla moglie col ferro da stiro e si accoltella alla gola: gravissimi… - ChiaraAbrescia : RT @AntonellaColoru: 'Bisognerebbe smetterla di cercare il motivo nelle liti o nelle separazioni. Il motivo va ricercato nell’educazione c… - Cumberfool : RT @AntonellaColoru: 'Bisognerebbe smetterla di cercare il motivo nelle liti o nelle separazioni. Il motivo va ricercato nell’educazione c… -