Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede giovedì 6 febbraio 2020, anticipazioni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Quarto giorno della settimana in compagnia di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre soap di Canale 5. Scopriamo insieme che cosa succederà oggi, giovedì 6 febbraio 2020. Ecco le anticipazioni. Beautiful, spoiler: Zoe teme che Reese sia il padre del bambino di Flo Nelle vicende ambientate alla Forrester Creations, Zoe (Kiara Barnes) ha trovato tra le cose di Flo (Katrina Bowden) i documenti sull’adozione della piccola “Phoebe“; temendo che il padre abbia avuto un ruolo in quello che è successo, la ragazza ha riempito la Fulton di domande ed ha avuto il sospetto, dato la forma fisica perfetta della donna, che non avesse partorito da meno di un mese. Intanto Hope (Annika Noelle) ha fatto visita a “Phoebe” ed è rimasta da sola con lei, sotto gli occhi di Steffy (Jacqueline McInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) che la osservavano dal baby ... tvsoap

sideshowLukeP : Ma questa è beware of the dogs di jamelia e the beautiful people di marilyn manson in una sola canzone daiiiiii #Sanremo2020 - SunshineMarcoB : Dopo 39 anni Angela ha perdonato Marina? Una feud più lunga di quella di Stephanie e Brooke in Beautiful… - _xshyness : RT @_BlackJasmin_: Non so volete mettere anche le repliche di beautiful tra una pubblicità e l'altra? Chiedo. #sanremo2020 -