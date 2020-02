Beautiful anticipazioni: Hope prova qualcosa si speciale per Phoebe ma non ha ancora capito che è Beth (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non solo Sanremo in questa settimana che apre il mese di febbraio! Parliamo come sempre anche delle seguitissime soap che vanno in onda su Canale 5. E non potevano mancare le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 7 febbraio 2020. Cosa succederà nella puntata del venerdì della soap americana? Avrete visto che Zoe ha capito che suo padre le ha mentito e sta cercando di capire quale sia il legame dell’uomo con l’adozione della piccola Phoebe. Vuole sapere tutto… Vediamo quindi le anticipazioni e la trama della puntata di domani, eccole per voi. LE anticipazioni DI Beautiful E LA TRAMA DI DOMANI 7 FEBBRAIO 2020 Steffy e Hope si ritrovano vicine nel dolore. Steffy ha deciso di stare al fianco di Hope e le spiega che comprende tutto quello che lei sta affrontando. Non ha perso un figlio ma quando sua sorella Phoebe è morta, ha provato un dolore ... ultimenotizieflash

antonellaa262 : Beautiful, anticipazioni dal 10 al 16 febbraio. Zoe scopre che Flo e Reese stanno nascondendo qualcosa e si fa racc… - zazoomnews : Beautiful Una Vita Il Segreto: cosa succede giovedì 6 febbraio 2020 anticipazioni - #Beautiful #Segreto: #succede… - IlSegretoTvSoap : Beautiful anticipazioni americane: Hope legge una strana lettera di Caroline -