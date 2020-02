Beautiful, anticipazioni fino al 16 febbraio: Zoe scopre lo scambio dei neonati (Di giovedì 6 febbraio 2020) Beautiful, anticipazioni dal 10 al 16 febbraio. Zoe scopre che Flo e Reese stanno nascondendo qualcosa e si fa raccontare la verità. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 10 al 16 febbraio. Zoe, scavando tra alcune carte, scopre i documenti dell’adozione della figlia di Hope da parte di Steffy. Sconvolta dalla cosa ascolta per caso una conversazione di Reese e, successivamente, costringe Flo a raccontarle tutta la verità. La donna viene quindi a sapere dello scambio dei neonati usato da Reese per pagare i suoi debiti con gli strozzini. Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio. A casa di Reese, Florence manda un messaggio al dottore per informarlo della situazione: Zoe ha visto i documenti dell’adozione. Reese si fa prendere dal panico, sua figlia ha letto il nome di Steffy sulle carte e dunque sa del coinvolgimento del suo ... 2anews

