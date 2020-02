BEAUTIFUL, anticipazioni e trame puntate dal 9 al 15 febbraio 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 9 a sabato 15 febbraio 2020: Hope spiega a mamma Brooke che si sentirebbe molto in colpa se non mettesse Liam in grado di vivere liberamente la sua vita con Steffy, Kelly e Phoebe. Zoe fa capire al padre che non ha intenzione di svelare in giro il suo segreto. Il cambiamento di vita operato da Bill Spencer causa nella sua famiglia una sorta di “reazione a catena”… Wyatt viene solleticato dalla prospettiva di tornare a lavorare per il padre Bill coinvolgendo nella faccenda pure Sally, che però sogna la rinascita della Spectra… BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Liam, allo chalet, vede Hope molto triste. Wyatt vuole tornare a lavorare con suo padre, al quale però chiede che lui faccia risorgere la Spectra Fashions. Hope pensa che le bambine abbiano necessità di avere accanto ... tvsoap

