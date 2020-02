Basket femminile, Preolimpici 2020: Gruda trascina la Francia, Porto Rico batte il Brasile all’overtime (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sono iniziati oggi i tornei Preolimpici di Basket femminile che decreteranno le nazionali che prenderanno parte ai giochi di Tokyo 2020. Quattro sono le manifestazioni che si stanno svolgendo e che regaleranno il pass per l’Olimpiade Giapponese. La prima è quella di Bourges, in Francia, che in giornata odierna ha visto Porto Rico superare all’overtime il Brasile con il risultato di 91-89. Decisivo un canestro di Ali Gibson a 23″ dalla fine del supplementare. Oltre a Gibson, che ha segnato 20 punti, è stata fondamentale per i caraibici anche Jennifer O’Neill che ne ha messi addirittura 30. A nulla, invece, sono serviti, per le verdeoro, i 26 punti e 15 rimbalzi di Damiris Dantas. Nell’altro match del preolimpico transalpino, invece, la Francia ha superato l’Australia con il risultato di 72-63. Migliore in campo una Sandrine Gruda da 16 punti e 11 ... oasport

