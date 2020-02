Basket, Coppa Intercontinentale 2020: il cammino della Virtus Bologna comincia dal San Lorenzo de Almagro (Di giovedì 6 febbraio 2020) comincia dalla sfida con il San Lorenzo de Almagro, formazione argentina celebre soprattutto per la sua sezione calcistica, ma che di recente ha visto diventare importante anche quella cestistica, il cammino della Segafredo Virtus Bologna nella semifinale che apre la Coppa Intercontinentale 2020 a Tenerife, nell’arena che ospita abitualmente le partite della squadra che ospita la manifestazione, l’Iberostar. Vale la pena ricordare un po’ di storia dell’Intercontinentale: Nata nel 1966 e interrotta nel 1970 per poi riprendere nel 1973, nei primi anni ha spesso cambiato format prima di assestarsi su quello che l’avrebbe poi caratterizzata per anni: un girone unico a cinque oppure sei squadre. Nel 1982 è stato sperimentato il doppio girone, poi diventato stabile dal 1985 al 1987. In questo anno, però, l’inizio dell’epopea del McDonald’s Open, ... oasport

