Barbara d'Urso al ristorante cinese contro la paura da coronavirus - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Gianni Nencini Come promesso durante Pomeriggio cinque, Barbara d'Urso si è concessa una cena al ristorante cinese per tentare di sensibilizzare il suo pubblico contro la psicosi da coronavirus Ogni giorno a Pomeriggio Cinque, Barbara d'Urso si occupa dell'emergenza coronavirus, aggiornando il suo pubblico sugli ultimi casi sospetti di contagio e anche impegnandosi per alcuni italiani rimasti in Cina, che attraverso il programma di Canale 5 possono ottenere visibilità e un aiuto per far ritorno nel nostro Paese nella più totale sicurezza. Il tema del coronavirus è molto delicato e le notizie che si rincorrono di giorno in giorno possono causare paura, che talvolta può generare una vera e propria psicosi, che rischia di marginalizzare i cinesi che risiedono in Italia e che nel nostro Paese hanno instaurato fiorenti attività economiche. Proprio per fugare il rischio di ... ilgiornale

trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - Italia_Notizie : Barbara d'Urso al ristorante cinese contro la paura da coronavirus - bdu_tv : RT @SuperGuidaTV: Barbara d'Urso contro la psicosi #coronavirus - La conduttrice ha mantenuto la promessa ed è andata a cena in un locale o… -