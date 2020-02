Avete mai visto dove vive Sabrina Salerno? Appartamento da diva [FOTO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sabrina Salerno si impone come una sexy icona del pop degli anni Ottanta e Novanta, riscuotendo un grande successo internazionale che la porterà a vendere oltre 20 milioni di copie nel mondo. Nata a Genova, per amore si è trasferita in Veneto, dove vive con il marito Enrico Monti e il figlio, Luca Maria, nato nel 2004. Ecco dove vive Sabrina Salerno FOTO Classe 1968 Sabrina Salerno è nata a Genova, ma ha vissuto per 15 anni a Sanremo con i suoi nonni. Alla nascita, il papà non l’ha riconosciuta e i due hanno riallacciato i rapporti solo di recente. Nel 1994 conosce Enrico Monti, suo compagno di vita, in una sala di incisione: “La mia fortuna è stata conoscere a 24 anni mio marito, è stato lui che mi ha salvato. Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa. E lì sono rimasta”. Proprio per amore Sabrina si è trasferita in Veneto, ... velvetgossip

MarioGiunta : Vi lamentate di SanRemo che finisce tardi. Ma avete mai fatto un’asta de Fantacalcio? A quest’ora neanche metà cent… - borghi_claudio : Avete mai visto queste immagini girate così su uno qualsiasi dei nostri media? - MarioManca : «Adesso tocca a voi cantare». Voi, per esempio, stasera non avete mai iniziato. #RicchiePoveri #Sanremo2020 -