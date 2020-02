Attività fisica: protegge davvero il nostro cuore? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Svolgere Attività fisica in modo intelligente non significa necessariamente allenarsi per partecipare alle Olimpiadi: significa che ognuno di noi deve trovare il tempo, ogni giorno e in mezzo alle mille Attività di ciascuno, da dedicare all’esercizio fisico, ciascuno in funzione delle proprie possibilità e caratteristiche. Più Attività significa più salute per il cuore, il cervello, le arterie e le vene: non solo, ma migliora la salute delle ossa, dei muscoli e l’umore. Queste le raccomandazioni di ALT– Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus, rappresentante in Italia di EHN – European Heart Network alla luce del report Physical Activity Policies for Cardiovascular Health sulla relazione fra Attività fisica e salute cardiovascolare 25 donne su 100 e 22 uomini su 100 sono assolutamente pigri Essere pigri significa moltiplicare la ... meteoweb.eu

