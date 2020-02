Attentato Isis alle Maldive 3 turisti accoltellati | minaccia “Governo di infedeli”

Attentato Londra - Isis rivendica/ Sudesh Amman - killer era uscito di prigione da poco : Attentato a Londra, accoltella i passanti in strada con machete: 3 feriti, killer Sudesh Amman ucciso dalla polizia. Video, Isis rivendica l'attacco

Attentato a Londra - l’assalitore era Sudesh Amman : “Aveva scontato metà della pena in carcere”. Isis : “È un nostro combattente” : Era uscito di prigione solo pochi giorni fa ed era stato precedentemente notato dalle forze dell’ordine per una sorta di “fascinazione nei confronti dell’idea di morire in nome del terrorismo”. Questo il profilo di Sudesh Amman, 20 anni, l’Attentatore che ieri ha accoltellato tre persone (tutte fuori pericolo) a Streatham, sud di Londra, prima di essere ucciso dalla polizia. L’identità è stata resa nota dagli investigatori, ...

Turchia - arrestati cinque miliziani dell’Isis : pianificavano un Attentato per capodanno : cinque presunti miliziani dello Stato Islamico sono stati arrestati ad Ankara, la capitale turca, con l'accusa di progettare un attentato durante la notte di capodanno. Lo ha riferito l'agenzia di stampa 'Anadolu', precisando che i sospetti sono di nazionalità straniera e legati a esponenti del gruppo estremista in Siria e Iraq.Continua a leggere

Mosca : sventato Attentato Isis a San Pietroburgo - con la collaborazione degli Usa : Secondo l'FSB, i due arrestati volevano mettere in atto attacchi in luoghi molto affollati a San Pietroburgo, durante le celebrazioni per il nuovo anno

L’Isis rivendica Attentato a base militare in Burkina Faso. 11 cristiani uccisi per vendicare al Baghdadi : L’Isis, che oggi ha diffuso un video in cui vengono uccisi 11 cristiani in Nigeria, ha rivendicato l’attacco, avvenuto martedì scorso, ad una base militare a Arbinda, durante il quale sono stati uccisi sette militari. Lo rende noto il Site, che monitora le attività dei gruppi estremisti islamici. La rivendicazione è giunta a nome dello Stato Islamico dell’Africa occidentale (Iswap), legato ai terroristi nigeriani di Boko ...

Londra - Isis rivendica Attentato London Bridge : «Colpire i Paesi alleati con gli Usa» : L'Isis rivendica l'attacco al London Bridge e definisce l'attentatore di Londra un suo «combattente». Usman Khan è un simpatizzante di Al Qaida, condannato per...

