Atalanta | Ilicic ha ricevuto il premio di calciatore del mese – FOTO

Atalanta - si avvicina la sfida con la Fiorentina. Da monitorare Ilicic : La squadra di Gian Piero Gasperini, dopo la seduta di scarico, scenderà nuovamente in campo per preparare la sfida contro la Fiorentina (dall’inviato a Bergamo, Patrick Iannarelli) – Il pareggio con il Genoa deve essere immediatamente archiviato. L’Atalanta tornerà in campo questo pomeriggio – con una seduta a porte chiuse – per preparare la sfida di sabato contro la Fiorentina. Ieri la squadra di Gasperini ha ...

Ds Atalanta : «Ilicic grande campione - ma se arrivano offerte…» : Il ds dell’Atalanta Zamagna ha parlato di Ilicic, non escludendo una sua partenza: «Se arrivano offerte siamo liberi di parlare» Gabriele Zamagna, ds dell’Atalanta, ha parlato di Ilicic e del suo futuro dall’evento Italian Sport Awards. «Sicuramente è un grandissimo campione, è un giocatore che fa gola a tanti top club europei. L’Atalanta è una società storicamente venditrice. Se arrivano offerte che la società ritiene ...

Atalanta - oggi la ripresa degli allenamenti : da valutare Ilicic : L’Atalanta torna in campo questo pomeriggio per riprendere i lavori in vista della trasferta di Firenze. Da valutare le condizioni di Ilicic Il pareggio con il Genoa ha portato qualche malumore in casa Atalanta, ma come Gasperini afferma spesso, bisogna assolutamente voltare pagina e reagire. oggi la squadra nerazzurra riprenderà ad allenarsi al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia dopo una giornata di riposo concessa a Gomez e ...

PAGELLE Atalanta-Genoa : Ilicic ancora in gol - bene Sanabria VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Atalanta Genoa Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Atalanta e Genoa, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Ilicic FLOP: Djimsiti VOTI ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6.5, Palomino 6, Djimsiti 5; Hateboer 5, De Roon 5.5, Pasalic 5.5 (dal 54′ Freuler 6), Gosens 6; Gomez 5.5; Ilicic 7 (dal ...

Atalanta Genoa 2-2 LIVE : in campo Muriel - esce Ilicic : Al Gewiss Stadium, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Patrick Iannarelli, inviato a Bergamo) – Al Gewiss Stadium, Atalanta e Genoa si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Genoa 2-2 MOVIOLA 1′ Si parte! 5′ OCCASIONE SANABRIA – Il numero 9 prova la ...

Atalanta Genoa 2-2 LIVE : Ilicic sfiora il gol su punizione : Al Gewiss Stadium, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Patrick Iannarelli, inviato a Bergamo) – Al Gewiss Stadium, Atalanta e Genoa si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Genoa 2-2 MOVIOLA 1′ Si parte! 5′ OCCASIONE SANABRIA – Il numero 9 prova la ...

Atalanta Genoa 2-2 LIVE : Ilicic ad un passo dalla doppietta : Al Gewiss Stadium, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Patrick Iannarelli, inviato a Bergamo) – Al Gewiss Stadium, Atalanta e Genoa si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Genoa 2-2 MOVIOLA 1′ Si parte! 5′ OCCASIONE SANABRIA – Il numero 9 prova la ...

Atalanta - Ilicic : “Lo Scudetto? Perché no - possiamo diventare il Leicester della Serie A” : Grande protagonista in questa prima parte di stagione della squadra di Gian Piero Gasperini, Josip Ilicic ha commentato il cammino della formazione bergamasca e parlato anche del suo futuro: "Mi godo il presente e cerco di non pensare a cosa accadrà. Un calciatore un giorno è qui e quello dopo è da un'altra parte".Continua a leggere

Ilicic : “Io al Napoli? Fu Gasperini a trattenermi all’Atalanta” : La Gazzetta dello Sport intervista l’attaccante dell’Atalanta Josip Ilicic. Tra i tanti temi, affronta anche quello del momento in cui, l’estate scorsa, è stato vicino a lasciare l’Atalanta per il Napoli. «Volevo fare un passo più avanti, giocare per lo scudetto. Lo dissi anche alla società: “Non ho più vent’anni: o posso vincere qui, o vado altrove». Non c’era solo il Napoli, però, ammette. «Non c’era solo il ...

Ilicic rivela : “La scorsa estate fui vicinissimo a lasciare l’Atalanta. Se arrivo a 100 gol posso smettere” : L’Atalanta non è più una sorpresa anche se c’è ancora chi la definisce come tale. Tra i migliori interpreti del calcio di Gasperini c’è sicuramente Josip Ilicic. Lo sloveno sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Il numero 72 della Dea si è concesso a “La Gazzetta dello Sport” per un’intervista in cui ha rivelato interessanti retroscena. Si inizia parlando della forma fisica: «L’unico giorno ...

Atalanta : l’intesa tra Ilicic e Hateboer funziona - la Dea sfonda a destra : Le connessioni tra quinto e trequartista sono fondamentali per Gasperini. Lo si è visto in Torino-Atalanta, con Ilicic e Hateboer Se Ilicic riesce ad esprimersi a tali livelli, è molto importante la costante spinta del quinto di destra dell’Atalanta. Ciò lo si è visto anche contro il Torino: si formano costanti combinazioni tra trequartista ed esterno, con la Dea che può quindi sfruttare molto bene le corsie esterne. Un esempio nella ...

Ilicic show : ne fa tre - l'Atalanta... sette! Crollo Toro : una notte da dimenticare : C'è un'Atalanta stellare a illuminare la notte di Torino. Bellissima, travolgente, irrefrenabile: rifila al Toro la peggiore umiliazione casalinga della sua storia. C'è un Ilicic imprendibile: ...

Torino Atalanta : Ilicic e Hateboer hanno un’intesa strepitosa : La costante spinta di Hateboer consente a Ilicic di fare la differenza. Lo si è visto con chiarezza anche in Torino-Atalanta Ilicic è stato l’indiscusso protagonista dell’ultimo turno di campionato. Tuttavia, spesso si sottovaluta il contributo dell’esterno dell’Atalanta che agisce sul suo lato, ossia Hateboer. Per esaltare un profilo come lo sloveno, che è solito ricevere tra le linee, è necessaria la presenza di un ...

Record Atalanta - mai così tanti gol in Serie A da 60 anni e Ilicic re delle triplette : Da 60 anni a questa parte non si registravano 57 reti in 21 gare da parte di un club (l'ultimo fu la Juve di Charles, Sivori e Boniperti). Ilicic si conferma re delle triplette in Italia: dal 2018 ad oggi meglio di lui solo Aguero e Messi. E il suo gol da centrocampo è il secondo più distante di sempre: 44.8 metri dalla porta.Continua a leggere