Atalanta | Gosens | «Giochiamo sempre per vincere Anche contro la Fiorentina»

Robin Gosens, esterno goleador dell'Atalanta, ha sottolineato l'importanza della sfida degli orobici contro la Fiorentina Robin Gosens, laterale dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida in programma questo weekend contro la Fiorentina, al margine del Meet&Greet con i tifosi all'Oriocenter. «Abbiamo partite importanti: torna la Champions League, ma prima abbiamo tante gare fondamentali in campionato. Questo è un mese importantissimo. Con la Fiorentina siamo usciti male in Coppa Italia, vogliamo dare una risposta forte e conquistare la vittoria. Giochiamo sempre per vincere, questa è la nostra caratteristica. Anche a Firenze».

