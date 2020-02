Assicurazione auto: arriva il bonus famiglia. Ecco come funziona (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sta per scaderti l’Assicurazione auto? Da febbraio puoi risparmiare con il bonus famiglia. come funziona? Assicurazione auto (foto Pixabay) Il Decreto legge fiscale approvato dal governo introduce la Rca familiare. È una delle misure più attese tra quelle approvate dalla Legge di bilancio ma, nonostante ciò, sembrano essere ancora tante le incognite che ruotano attorno all’Assicurazione familiare. La novità, rispetto alla legge Bersani del 2007, è sostanziale: fino a oggi, infatti, era possibile “ereditare” la classe di merito più vantaggiosa in famiglia solo nel caso di acquisto di un veicolo aggiuntivo, anche se si decideva di cambiare compagnia assicurativa. Le novità dell’Rc auto familiare, invece, consentono di utilizzare la classe di merito migliore non solo per un nuovo mezzo, ma anche in caso di rinnovo della polizza e tra veicoli di ... chenews

