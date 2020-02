AspettateC, il numero appuntamento di Sportitalia che anticipa il weekend (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il grande calcio della Serie C torna su Sportitalia con un appuntamento fisso, settimanale, che racconterà il meglio della stagione con immagini, interviste, ospiti e approfondimenti. Si chiama ‘AspettateC’ e terrà compagnia agli appassionati tutti i venerdì dalle ore 21 alle 22.Focus sugli appuntamenti del week end per i tre gironi del campionato di Serie C con la conduzione di Giada Giacalone che ospiterà negli studi di Sportitalia i protagonisti del movimento.... digital-news

