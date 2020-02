Ashley Graham, la prima dolcissima foto da mamma è in reggiseno mentre allatta il figlio Isaac (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ashley Graham è diventata mamma lo scorso 18 gennaio e, dopo essersi goduta per qualche giorno la nuova vita da mamma lontana dai riflettori, ha deciso di mostrare il piccolo Isaac sui social. Per presentarlo ha pensato bene di condividere una foto in cui appare alle prese con l'allattamento in reggiseno. fanpage

DRepubblicait : Ashley Graham allatta suo figlio e lo presenta su Instagram [aggiornamento delle 10:04] - DRepubblicait : Ashley Graham allatta suo figlio e lo presenta su Instagram - zazoomblog : Ashley Graham ha rivelato come si chiama il figlio e tra i secondi nomi ce n’è uno italiano - #Ashley #Graham… -