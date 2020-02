Arriva mega-atlante dei genomi del cancro (Di giovedì 6 febbraio 2020) Completato lo studio più completo mai realizzato fino ad ora sui genomi del cancro. La mega-mappa, messa a punto da un team internazionale, è una sorta di atlante dei genomi del cancro, e migliorerà in modo significativo la comprensione di questa patologia. Ma dallo studio emergono anche nuove indicazioni per diagnosi e terapia. Pubblicato su ‘Nature‘, il lavoro è stato messo a punto da oltre 700 ricercatori, che hanno analizzato più di 2600 campioni di 38 tipi di cancro, dalle neoplasie più comuni come i tumori del colon-retto e del seno, a patologie più rare come i tumori del pancreas e del cervello. Questa analisi ha permesso ai ricercatori di creare il primo atlante completo dei genomi del cancro, per confrontare i diversi tumori e trovare le mutazioni comuni tra loro. L’atlante è stato creato dal Pan Cancer Analysis of Whole Genomes o Pan-Cancer Project, uno ... meteoweb.eu

