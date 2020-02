Antonella Fiordelisi terrorizzata dal Coronavirus: “In hotel era pieno di cinesi che tossivano, mi è venuto un infarto” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non solo Giulia De Lellis, Taylor Mega e Selvaggia Roma, ma adesso un’altra influencer ha parlato in modo bislacco del Coronavirus. Ieri Antonella Fiordelisi ha pubblicato alcune stories in cui dice di aver incontrato dei cinesi che tossivano e che per questo si sarebbe spaventata. “Prima sono scesa in hotel e la hall era piena, piena di cinesi e tossivano. Cioè ragazzi ve lo giuro mi sono sentita male mi è preso un infarto”. Ovviamente i video della fidanzata di Francesco Chiofalo hanno fatto il giro dei social e sono stati pubblicati da diversi profili e i gli utenti hanno – giustamente – bacchettato la Fiordelisi. “Il Coronavirus mi sta quasi aiutando a dividere per bene le persone idiote da quelle di buon senso” “L’ignoranza… queste influencer che parlano tanto per fare storie. Sapete che già il razzismo sta ... bitchyf

